Mercedes wint 24 Uur van Spa-Francorchamps voor het eerst sinds 2013, Laurens Vanthoor beste Belg op zevende plek

Raffaele Marciello, Jules Gounon en Daniel Juncadella (Zwi/Fra/Spa) van het Franse team Akkodis-ASP hebben zondag in hun Mercedes-AMG de 74e editie van de 24 Uur van Spa-Francorchamps gewonnen. De Limburger Laurens Vanthoor (Porsche 911 GT3 R) eindigde op de zevende plek en was daarmee de beste Belg. De Luikse Sarah Bovy (Ferrari 488) kroonde zich tot winnares in de Gold Cup.

Het trio Marciello/Gounon/Juncadella kwam na een felbevochten race 31 seconden eerder over de finish dan de Mercedes-AMG van Luca Stolz/Steijn Schothorst/Maximilian Götz (Dui/Ned/Dui) en schonk de Duitse autogigant zo zijn vierde eindzege in Spa-Francorchamps, de eerste sinds 2013. Voor Fransman Jules Gounon was het de tweede overwinning op de 24 Uur in zijn carrière. Rafaele Marciello en Daniel Juncadella schreven de wedstrijd voor de eerste keer achter hun naam.

Ferrari, de vorige eindlaureaat, moest zich dit jaar tevreden stellen met een derde plek. Antonio Fuoco/Daniel Serra/Davide Rigon (Ita/Bra/Ita) volgden pas op 46 seconden van de leider. Met Maro Engel/Maximilian Buhk/Mikaël Grenier (Dui/Dui/Can) nestelde Mercedes een derde wagen in de top vier.

Laurens Vanthoor (Porsche), die vanop de laatste rij startte, reed als zevende over de meet en was daarmee de beste Belg in de race. Maxime Martin (Aston Martin Vantage) moest zich na een crash van teamgenoot Nicki Thiim tevreden stellen met een tiende plek.

In de ochtend raakten twee Audi R8’s van het Belgische Team WRT betrokken bij een aanrijding. Frederic Vervisch eindigde met zijn copiloten nog op de zeventiende plek. Dries Vanthoor en Charles Weerts moesten de race staken als gevolg van de botsing.

In de Gold Cup-categorie kroonde de Luikse Sarah Bouvy (Ferrarri 488) zich aan de zijde van de Zwitserse Rahel Frey, de Deense Michelle Gatting en de Française Doriane Pin tot eindwinnares. Ze toonde zich sneller dan de Audi van haar landgenoot Ulysse De Pauw, die tweede werd.

In de Pro-Am Cup toonde de Hasseltenaar Louis Machiels (Ferrari) zich voor de derde keer in zijn carrière de snelste op het circuit in Spa-Francorchamps. Samen met zijn Italiaanse ploeggenoten Andrea Bertolini, Alessio Rovera en Stefano Constantini kon hij optimaal profiteren van de opgave van Porsche van Carolo Alessio Picariello, die op dat moment op kop stond. In de Silver Cup eindigde Baptiste Moulin op de vierde plek.