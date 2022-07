Jonge Spanjaard Juan Ayuso pakt eerste profzege in Circuito de Getxo

Na de Clasica San Sebastian kwam een deel van hetzelfde peloton aan de start voor 196,5 kilometer van Bilbao naar Getxo. Nadat de vroege vlucht van negen al op zo’n 55 kilometer werd ingerekend, door een aanval van enkele renners van UAE Team Emirates, reden er meteen drie nieuwe jongens weg: Jose Maria Garcia, Xabier Isasa en Juan Diego Alba. Toen ook zij ingerekend werden door de groep met favorieten, ging Wilco Kelderman op de trappers staan op de Alto de Vivero. Hij kreeg Andrea Piccolo met zich mee.

In het peloton maakte Trek-Segafredo tempo, maar dat ging niet hard genoeg. Kelderman en Piccolo verzamelden vijftig seconden voorsprong. Juan Ayuso zag het gevaar en maakte samen met Valentin Ferron de oversteek. De vier koplopers bleven ook samen op het slotklimmetje naar Memorial Hermanos Otxoa. Kelderman versnelde dan toch, sloeg eee kloofje, maar in de laatste meters knalde Ayuso over hem heen. Het is voor Ayuso, die in juni 2021 prof werd bij UAE, na tal van ereplaatsen de eerste overwinning.