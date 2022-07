Mike Trésor: “Nu maakten we onze kansen wél af”

Na zijn doelpuntje in het Jan Breydelstadion, scoorde Mike Trésor opnieuw in de overwinning tegen Standard. De Genkse middenvelder was dan ook tevreden over de collectieve prestatie.

Alleen maar uitblinkers in het offensieve compartiment bij Genk. Mike Trésor opereerde vanaf de linkerflank en beloonde zijn sterke wedstrijd met een doelpunt. “Aan onze eerste helft hou ik een heel goed gevoel over”, zei Trésor. “Het was een beetje zoals vorige week tegen Club Brugge, alleen maakten we onze kansen nu wél af. Dat ik zelf ook mijn doelpuntje meepik is natuurlijk mooi meegenomen.”

Heynen: krampen - Bryan Heynen greep in de slotfase enkele keren met een pijnlijke grimas naar zijn been. Volgens coach Wouter Vrancken is er niks ernstigs aan de hand. “Bryan had enorm veel gegeven en had daarom een beetje last van opkomende krampen.”