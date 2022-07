Vijf tips om het ook op het strand proper te houden: “Vergeet geen talkpoeder”

1 Ik neem altijd een busje talkpoeder mee naar het strand. Zodra het tijd wordt om naar huis te gaan, kan ik met het talkpoeder eenvoudig en pijnloos het zand van voeten en lijf poetsen.

2 Wilt u een stukje zwemmen en is er niemand om op uw spullen te letten? Verberg sleutels en geld in een dichtgepakte luier. Geen dief die er aan denkt om zoiets mee te nemen.

3 Plakken de kinderen van top tot teen na het eten van een waterijsje? Lekkende ijsjes zijn makkelijk te voorkomen door het stokje door een papieren ­cupcakevormpje te duwen. Het vormpje zal het ­lekkende ijs keurig opvangen.

4 Beter voorkomen dan genezen, dus voorkom afval door een boterhamdoos of hervulbare waterfles mee te nemen. En hey, het is vakantie, dus doos en fles mogen best gevuld worden met een snoepje of lekkere frisdrank.

5 Het papieren cup­cakevormpje, de ­papiertjes van het snoepje, je houdt ze maar beter bij je tot je een vuilnisbak tegenkomt. Een proper strand is wel zo fijn voor iedereen. Bestel je een lekkere cocktail of mocktail aan een strandbar, zeg dan neen tegen het rietje. Tenzij het een biologisch afbreekbaar exemplaar is.