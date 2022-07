Vrijwilligers gezocht voor dorpsrestaurant

Het dorpsrestaurant vindt plaats op donderdag, afwisselend in de buurthuizen van Heers, Veulen en Mechelen-Bovelingen. Je kunt er iedere week vanaf 11.45 uur terecht voor een lekkere maaltijd en een gezellige babbel. Personen die graag eens een handje willen komen toesteken, kunnen contact opnemen met het dienstencentrum via thuisdiensten@heers.be of bellen naar 011/48.01.77. (frmi)