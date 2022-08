Na kurkdroge juli ook in augustus weinig regen verwacht. “We gaan moeten leren leven met waterschaarste”

Eén keer viel er in Ukkel nog minder regen dan afgelopen maand: in 1885. Maar toen was zo’n droge julimaand de grote uitzondering, niet de vijfde keer in zes jaar. En ook niet na maanden van hetzelfde, zoals nu. Want zelfs op de plaatsen die de voorbije weken wél veel regen te verwerken kregen, is het nog altijd te droog. “Dit gaat onvermijdelijk tot hogere waterprijzen leiden. We moeten aan het werk om de gevolgen tegen te gaan.”