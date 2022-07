In de Grensstraat in Ham is een 70-jarige vrouw vrijdagavond in de gracht beland. Ze was met haar partner op fietstocht en ging op een gegeven moment van de weg. Mogelijk heeft de vrouw iets gekregen. Ze was even bewusteloos. Het slachtoffer is met een hoofdwonde naar het ziekenhuis gebracht. Een mug-arts werd opgeroepen.

maw