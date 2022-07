Dronken bestuurder laat zich in Hasselt ophalen door dronken vriend met auto

Bij alcohol- en drugscontroles heeft politie LRH twaalf bestuurders beboet: twee bestuurders reden onder invloed van drugs, tien hadden te veel gedronken. De controles waren op de Gestelstraat in Lummen, de baan Hasselt-Eindhoven in Zonhoven en de Gouverneur Verwilghensingel in Hasselt. Een auto met vijf inzittenden werd bestuurd door een jongen met een voorlopig rijbewijs. Die had te veel gedronken. Zijn voorlopig rijbewijs werd ingetrokken. De bestuurder werd even later opgehaald door een andere bestuurder die ook te veel had gedronken. Ook die moest zijn rijbewijs tijdelijk inleveren.

maw