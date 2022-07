Op de Diestersteenweg in Maaseik heeft de politie Maasland zondagmorgen rond 7.30 uur een 30-jarige man opgepakt. Die was onder invloed en gaf aan dat hij zichzelf wilde opblazen. Met een aangestoken sigaret lag hij langs zuurstoftanks. Voor het verstoren van de openbare orde en rust werd de dertiger meegenomen en in de politiecel opgesloten.

maw