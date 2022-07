Op een parking langs de Rijksweg in Dilsen-Stokkem is zondagmorgen rond 2.45 uur een bewusteloze man met bebloed aangezicht aangetroffen. Het slachtoffer zou tussenbeide zijn gekomen bij een ruzie. De politie heeft de betrokkenen van de vechtpartij kunnen identificeren. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie Maasland heeft de nodige pv’s opgesteld.

maw