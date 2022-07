UITSLAG GP HONGARIJE 2022. Max Verstappen pakt schitterende overwinning na inhaalrace, Ferrari gaat alweer de mist in

Wat voorafging...

Het Formule 1-circus streek neer op de Hungaroring voor wat intussen traditioneel de laatste race voor de zomerstop is. Het korte en bochtige circuit nabij Boedapest leverde afgelopen seizoen met Esteban Ocon nog een zeer verrassende winnaar op. De kans op een nieuwe verrassing leek vooraf niet geheel onbestaande, want er werd net zoals de voorbije twee seizoenen wisselvallig weer voorspeld voor het weekend.

Uiteindelijk bleek er op zaterdag geen regen nodig om de grid door elkaar te gooien. George Russell stuntte door onder de tijden van de twee Ferrari’s te duiken en zijn eerste pole position te scoren. Sainz en Leclerc schoven als tweede en derde aan. Bij WK-leiders Red Bull was er drama: Max Verstappen kreeg in het laatste kwalificatiedeel af te rekenen met motorproblemen en startte pas als tiende, teammaat Pérez stond vlak achter hem op plaats elf.

Hoe verliep de start?

George Russell en Lando Norris (die in zijn McLaren als vierde gestart was, red.) legden als enige rijders in de top acht de zachte band op om de race te beginnen, de rest koos voor de mediumband. Dat hielp de twee om hun positie te behouden: Russell bleef aan de leiding voor Sainz, Leclerc en Norris. Lewis Hamilton schoof op van zeven naar vijf, terwijl Verstappen en Pérez ook wat plekjes wonnen: zij lagen nu achtste en negende.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Een volledig cleane start was het niet, want in de openingsronde moest de virtuele safety car er meteen even bijgehaald worden na een botsing in het achterveld. Alexander Albon probeerde in de tweede bocht binnendoor te duiken bij Sebastian Vettel, maar reed zijn neus op die manier kapot. Vettel kon zonder al te grote schade of tijdverlies zijn race vervolgen.

Hoe kwam de zege tot stand?

Russell behield in de eerste stint zonder al te grote problemen zijn leiding voor de twee Ferrari’s. Daarachter was het uitkijken naar de opmars van de twee Red Bulls. De twee verschalkten al snel Alpine-rijders Fernando Alonso en Esteban Ocon, die elkaar later in de race ook het leven zuur zouden maken.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Na de eerste reeks pitstops waren er enkele wijzigingen in de volgorde. Russell behield de koppositie, maar kreeg nu wel Leclerc achter zich aan - die bovendien iets later zijn pitstop had gemaakt en dus versere banden had. Sainz, Verstappen, Hamilton en Pérez volgden. Leclerc nam met zijn verse banden even later de leiding over.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De race was echter nog niet gereden. Terwijl het ging miezeren op de Hungaroring, kwam Verstappen als eerste van de toppers naar binnen voor een tweede pitstop. Dat zette de race op zijn kop: Leclerc en Russell werden ook naar de pits gehaald, terwijl Sainz en Hamilton hun stint uitrekten. Ferrari monteerde bovendien de harde band bij Leclerc, terwijl vooraf zorgen waren over het tempo dat rijders uit die band konden halen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Verstappen reed intussen een schitterende eerste ronde op zijn nieuwe rubber en slaagde er zo in om Russell in te halen. De wereldkampioen ging vervolgens meteen op zoek naar Leclerc, die het op zijn harde banden duidelijk zwaar had. Verstappen had niet lang nodig om zijn leeftijdsgenoot te passeren, maar maakte enkele bochten verder vervolgens een fout. De Nederlander ging rond en zag Leclerc weer passeren. Russell en Pérez slaagden er nét niet in om te profiteren van Verstappens blundertje.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Leclerc werd enkele rondes later ook gepasseerd door Russell, waarna Ferrari zowaar besliste om de jonge Monegask voor de derde keer van banden te laten wisselen. Leclerc sloot zo als zesde aan, achter Verstappen, Russell, Sainz, Hamilton en Pérez. Sainz en Hamilton hadden intussen ook hun tweede pitstop gemaakt voor zachte banden.

Verstappen werd in de slotrondes niet meer bedreigd en kon zo zijn achtste zege in dertien races dit seizoen veiligstellen. Lewis Hamilton verschalkte nog zowel Carlos Sainz Jr. als teamgenoot George Russell: de zevenvoudig wereldkampioen werd tweede, Russell maakte er een tweede opeenvolgend dubbel podium van voor de Zilveren Pijlen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Carlos Sainz viel net naast de top drie, Pérez en Leclerc volgden. Norris was best of the rest op plek zeven, gevolgd door de twee Alpines van Alonso en Ocon. Het laatste puntje ging naar Sebastian Vettel.

Wie onderscheidde zich?

Zaterdag was een rampdag voor Max Verstappen door mechanische problemen, maar op zondag kwam alles toch weer samen voor de wereldkampioen. Hij reed een sterke race, afgezien van die ene spin, en stond op de juiste strategie. Zijn voorsprong in het WK bedraagt nu 80 punten op eerste achtervolger Leclerc: hij heeft die tweede wereldtitel al met één hand beet, zo lijkt het.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Mercedes onderstreepte hun sterke resultaat in Frankrijk van vorige week door het in Hongarije nog eens over te doen: Lewis Hamilton tweede, George Russell derde. Beide heren maakten op verschillende momenten in de race een heel sterke indruk. Als het dubbeltje eens helemaal hun kant opvalt, gaat er dit seizoen echt nog een overwinning aankomen van Mercedes: het gat met Red Bull en Ferrari is duidelijk verkleind.

Achter de ontketende top zes kende Lando Norris een zorgeloze race. De jonge Brit mocht vanaf de vierde plek starten, maar de logica werd nadien gerespecteerd. Norris kon in zijn McLaren niks beginnen tegen de Red Bulls, Mercedes’ en Ferrari’s, maar werd wel makkelijk zevende. Meer kan je van hem niet vragen: hij is weer wat steviger zevende in het WK.

Wie had zijn dagje niet?

Ja, opnieuw moeten we het hier over Ferrari hebben. Het strategische departement bij de Italianen ging opnieuw in de fout: Charles Leclerc reed eerst een langere stint op mediums, om vervolgens een nieuwe set mediums te krijgen en heel vroeg voor een tweede pitstop naar binnen gehaald te worden. Gezien de afstand tot de finish moesten de harde banden wel gebruikt worden terwijl dat een groot risico was. Het resultaat: Leclerc zag alle kansen op winst vervagen en werd pas zesde. Ook Sainz viel naast het podium. De wereldtitel mogen ze in Maranello vergeten, en die zal er met dit soort strategieën ook de volgende jaren niet snel komen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Bij de McLaren-toekomst van Daniel Ricciardo worden al een tijd vraagtekens geplaatst. Met dat in het achterhoofd heeft de Australiër zichzelf geen cadeaus gedaan in Hongarije. Hij leek op weg naar punten en maakte op een bepaald moment zelfs een heerlijk inhaalmanoeuvre op beide Alpines tegelijk, maar Ricciardo gooide het nadien allemaal weg door klunzig te botsen met Lance Stroll. Uiteindelijk werd hij pas vijftiende.

Diezelfde Lance Stroll kunnen we daarom ook bij de verliezers plaatsen. De Canadees leek op weg naar een tweede puntenfinish op rij - een prestatie die lang niet vanzelfsprekend is in de Aston Martin - maar verloor een pak tijd toen hij door Ricciardo werd rongetikt. Uiteindelijk eindigde hij op een ondankbare elfde plek. De enige ‘troost’ is dat hij die pas in de slotfase verloor aan teamgenoot Vettel, waardoor Aston Martin toch nog met een puntje op vakantie kan trekken.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hoe hoog was de spektakelwaarde?

Behoorlijk hoog. We kregen voor het eerst dit seizoen een échte strijd tussen de drie topteams Red Bull, Ferrari en Mercedes te zien, hoewel Verstappen uiteindelijk met een comfortabele marge won. Het strategische spelletje was de hele race interessant om te volgen en de top zes ging ook op de baan de strijd aan met elkaar: wat wil de neutrale kijker nog meer? Ook de constante dreiging van regen was een interessante factor.

Wat onthouden we van deze race?

Dat Max Verstappen een schitterende overwinning heeft geboekt en vooral dat hij weer een stevige tik heeft uitgedeeld aan Ferrari en Charles Leclerc. De rode brigade vond in Hongarije een circuit dat hun auto goed paste, maar Leclercs achterstand op Verstappen is ineens weer flink gegroeid: van 63 naar 80 punten. Als de Nederlander na de zomerstop geen gekke dingen overkomen, is die tweede wereldtitel een feit.