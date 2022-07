Verbod op gas om elektriciteit op te wekken? “We moeten vermijden dat we ook een stroomcrisis krijgen”

De Duitse minister van Financiën Christian Lidner heeft zondag opgeroepen om geen aardgas meer te gebruiken om elektriciteit op te wekken. Zijn oproep kadert in de vermindering van gasleveringen uit Rusland. “We moeten vermijden dat we naast een gascrisis ook nog een stroomcrisis zouden krijgen”, aldus de liberale minister in Bild am Sonntag. “Aardgas zou niet meer gebruikt mogen worden voor de productie van elektriciteit”.