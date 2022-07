Marshall Nelson en Archange Izaw Bolavie debuteren bij Belgian Lions

De Belgian Lions zijn de voorbereiding opgestart richting de eerste twee wedstrijden van de beslissende WK-kwalificatieronde (25 en 28 augustus) en het EK in Georgië/Tbilisi dat op 1 september aanvat. Bondscoach Dario Gjergja neemt voor de stage naar Finland 18 Lions mee. In de selectie twee debutanten. Marshall Nelson (28 jaar, 1m87) is een Australiër met Belgisch paspoort die vorig seizoen bij Cairns Taipans speelde en Archange Izaw Bolavie is 21 jarige en 2m08 grote power forward die bij Brussels aan de slag was.