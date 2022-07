Huiveringwekkende crash op Commonwealth Games: Britse baanwielrenner vliegt van de piste en belandt in het publiek

Een vreselijke crash op de Commonwealth Games tijdens het baanwielrennen. Matt Walls van Team Engeland vloog tijdens de kwalificatie voor de 15 km scratch in de laatste ronde uit de bocht, recht in het publiek. De wedstrijd werd meteen gestaakt en de medische diensten snelden ter plaatse. Enkele fans kwamen door de crash onder het bloed te zitten. Iemand werd in een rolstoel afgevoerd, een jong meisje werd behandeld aan een snee in haar arm. Collega-renner Matt Bostock werd op een brancard afgevoerd, terwijl Walls op de tribune werd behandeld.