Wervelende start zet enthousiast Genk op weg naar eerste seizoenszege

Wouter Vrancken koos voor de 18-jarige Bilal El Khannouss om de door de blessure van Oyen de transfer van Ito gehavende aanval te bevoorraden en zal daar geen seconde spijt van gehad hebben. Vanaf de eerste minuut vertolkte de frivole offensieve middenvelder bij zijn eerste basisplaats een sleutelrol in zowel in de pressing als de passing.

© Dick Demey

Blitzstart

De thuisploeg nam een blitzstart, die overduidelijk de signatuur van de nieuwe coach droeg. Racing zette enthousiast én doordacht druk om in balbezit razendsnel diepgang te zoeken. Daarbij trokken zowel de backs Munoz en Arteaga als de buitenspelers Paintsil en Trésor onvermoeibaar spurtjes én zorgden Heynen en El Khannouss voor de snelle en precieze doorsteekpasses.

De verdiende beloning bleef niet lang uit, binnen het kwartier had KRC Genk een dubbele voorsprong op het scorebord staan. Beide goals sproten voort uit de ingeoefende aanvalsbewegingen. El Khannouss had na amper vier minuten met een splijtende pass het zaadje gelegd voor de 1-0, Een vlijmscherpe Dessers prikte voor de neus van Dewaele de assist van Paintsil tegen de netten. Een streep van aanvoerder Heynen leidde de 2-0 in. Trésor knalde eerst nog tegen Dessers aan maar had geen enkel probleem met de rebound.

© Dick Demey

Verbeterde kopie

Het leek wel een kopie van de straffe openingsfase een week geleden op Club Brugge. Met één gigantisch verschil: de ballen vlogen nu wel binnen. Alleen Heynen miste een prima kans, toen hij uit de draai met links maar net naast besloot.

Maar net als op de eerste speeldag vloog ook de eerste kans van de tegenpartij tegen de netten. Munoz liet Dragus weglopen uit zijn rug, Cuesta greep te slap in en de Luikse Roemeen liet Vandevoordt kansloos met de perfecte plaatsbal in de verste hoek: 2-1.

Genk toonde echter veerkracht en sloeg binnen de minuut terug. Dewaele verslikte zich eerst bij zijn interceptie en beging daarna hands op de knal van Trésor. Dessers miste, net als in de oefenmatch tegen AEK Athene, in eerste instantie de strafschop maar mocht met succes herkansen omdat Bodart te snel de doellijn had verlaten: 3-1.

© Dick Demey

Debuut Castro

Veel scheelde het niet of El Khannouss gooide vlak na rust de wedstrijd al definitief in het slot. Hij kopte aan de eerste paal een scherp aangesneden hoekschop van Trésor naar de benedenhoek maar Raskin assisteerde Bodart op de doellijn. Op het uur genoot de Genkse youngster zichtbaar van zijn verdiende applausvervanging, nieuwkomer Castro kreeg bij zijn debuut ruim dertig minuten om zijn kwaliteiten te tonen.

Omdat Bodart met een knappe save Trésor van een tweede goal hield, Dessers er niet in slaagde om een blunder van Bodart af te straffen en zowel invaller Preciado als Munoz op de paal strandden, verdween de spanning nooit volledig uit de wedstrijd. Bibberen werd het echter nooit voor de thuisaanhang, omdat ook Vandevoordt zijn steentje nog bijdroeg op een poging van Dragus.

Zo pakte een dynamisch Genk verdiend zijn eerste zege van het seizoen. Een stevige opsteker, na een moeilijke week. Waarbij de thuisploeg een vervolg breide aan de prima prestatie van de openingsspeeldag en vooral de speelwijze de supporters van een mooi seizoen laat dromen.

© Dick Demey

KRC GENK: Vandevoordt – Munoz, Cuesta, Lucumi, Arteaga – Heynen, Hrosovsky, El Khannouss – Paintsil, Dessers, Trésor.

STANDARD: Bodart - Dewaele, Dussenne, Laifis, Laursen - Cimirot, Raskin, Amallah - Donnum, Emond, Dragus.

VERVANGINGEN: 51’ Laifis door Bokadi, 60’ El Khannouss door Castro, Dewaele, Donnum en Emond door Noubi, Canak en Boljevic, 72’ Paintsil door Preciado, 80’ Raskin door Balikwisha, 85’ Dessers door Nemeth.

DOELPUNTEN: 5’ Dessers 1-0, 16’ Trésor 2-0, 24’ Dragus 2-1, 29’ Dessers 3-1.

STRAFSCHOPPEN: 29’ Dessers (omgezet).

GELE KAARTEN: 17’ Heynen (haakfout), 25’ Dewaele (hands), 40’ El Khannouss (spelbederf), 65’ Dragus (doorgaan op doelman), 79’ Cimirot (late tackle), 85’ Amallah (protest).

TOESCHOUWERS: 15.134.

SCHEIDSRECHTER: Bram Van Driessche.