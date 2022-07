Droogste julimaand sinds 1885: amper 5 mm regen

In Ukkel, het referentiestation van het Koninklijk Meteorologisch Instituut, werd amper 5 mm regen geregistreerd, tegenover 3 mm in 1885. Het normale gemiddelde voor juli is ongeveer 70 mm regen, legde Dehenauw zondag uit op de nieuwsuitzending van RTL Info.

Er werd echter geen droogterecord gebroken, aangezien de metingen werden verricht over een periode van 90 dagen. Voorlopig is de periode mei-juli 1976 nog steeds recordhouder.

Volgens andere elementen van het KMI-klimaatrapport is ook het absolute temperatuurrecord in België deze maand niet gebroken. Het dateert nog van 25 juli 2019, toen het 41,8 graden was in Begijnendijk, Vlaams-Brabant.