Julie De Wilde heeft een boodschap voor haar mederensters in slotrit van Tour Femmes: “Ik ben een overlever, laat me alsjeblieft op tijd aankomen”

Een niet mis te verstane boodschap van Julie De Wilde voor de start van de slotrit in de Tour Femmes. “Ik ben een overlever. Alsjeblieft, laat me gaan. Ik wil gewoon op tijd aankomen”, klinkt het.

Met die gevleugelde woorden wil Julie De Wilde op haar rug rondrijden. In de hoop dat haar collega’s er rekening mee zullen houden. Er wacht de 19-jarige De Wilde namelijk een zware tocht richting de Planche des Belles Filles. Maar de renster van Plantur-Pura, die enkele dagen in het wit rondreed en zaterdag nog buikpijn en krampen had, kijkt in ieder geval al uit naar de beloning na de finish. Zelf gaf ze aan dat ze gaat vieren met frieten, pizza én gin tonic. En misschien nog een ‘lekstok’ erbovenop?