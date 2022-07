Jongen (17) vermoord en vier anderen gewond na steekpartij op rivier

De groep was aan het ‘tuben’ of drijven op banden op de Apple River in de buurt van het stadje Somerset in het westen van Wisconsin. De rivier is al lang een populaire zomerbestemming in de regio.

Rond 15u45 werden ze aangevallen door iemand van een andere groep van zo’n zes tot acht personen, zegt de politie van St. Croix County. Waarom die man besloot om hen Rond 15.45 uur werden ze aangevallen door een lid van wat volgens de sheriffs van St Croix County een andere groep van zes tot acht personen was. aan te vallen is echter nog niet duidelijk. De politie zou alle 15 tot 20 mensen hebben proberen spreken die op dat moment op de rivier was. Volgens sheriff Scott Knudson was er een chaotische en enge sfeer: “Ik ben er zeker van dat niemand die hier was dit ooit zal vergeten”, zei hij.

(Lees verder onder de foto)

© ISOPIX

Geen moordwapen

Volgens Knudson zijn onderzoekers nog steeds op zoek naar het moordwapen. De verdachte had het mes namelijk niet bij zich toen hij meters verder teruggevonden werd. Volgens de sheriff nam iemand een foto van de dader, wat hielp om hem te identificeren.

“We weten nog niet wie met wie verbonden was, wie elkaar kende en wat de reden was”, zei de sheriff nog. Volgens die laatste zouden omstaanders snel gereageerd hebben op het incident door meteen eerste hulp toe te dienen.

Twee slachtoffers werden naar het ziekenhuis overgevlogen, twee anderen werden met een ambulance vervoerd. Allen verkeerden in kritieke toestand met verschillende snijwonden aan het lichaam. Een van hen is een vrouw, de drie anderen zijn mannen. Ze zouden allemaal begin de 20 zijn. De verdachte zit momenteel in de gevangenis van St. Croix County.

