Lotto-renner Maxim Van Gils houdt barstje in hand over aan val tijdens Ronde van Wallonië

Maxim Van Gils heeft een barstje opgelopen in het scheepvormig been (scaphoid) van zijn rechterhand bij een val in de Ronde van Wallonië, die woensdag eindigde. Zaterdag had hij veel pijn in de Clasica San Sebastian, waarna de blessure aan het licht kwam bij radiografisch onderzoek. Dat heeft zijn team Lotto Soudal zondag bekendgemaakt.