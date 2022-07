Winnende goal tegen Anderlecht haalde Franse Cercle-debutant Louis Torres even van de wereld: “Eigenlijk was ik doodnerveus”

Invaller-linksachter en debutant Louis Torres zette zaterdag de kroon op het werk voor een herboren Cercle. Opzij, opzij, maak plaats, daar is Cercle Brugge weer! De Vereniging was vorige week niet op de afspraak in het Westelse Kuipje maar tegen grootmacht Anderlecht kwam de pressing er weer uit en Felice Mazzu vond er geen antwoord op. Olivier Deman was de uitblinker maar de debuterende linksachter Louis Torres (22) maakte het verschil. “Voor de match was ik doodnerveus maar dit is echt fantastisch”