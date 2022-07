Max Verstappen haalt voor GP in Hongarije stevig uit naar wedstrijdleiding: “Alsof we amateurs zijn”

En dus komen de woorden van de WK-leider min of meer uit. Ook met een voorsprong van 63 punten op Charles Leclerc heeft Verstappen continu gezegd dat het seizoen nog lang is en er geen garanties zijn. Op de Hungaroring heeft het materiaal hem in de steek gelaten, juist op een dag dat hij had kunnen verrassen met een pole position.

Want op ‘Ferrari-terrein’ ging de pole naar George Russell (Mercedes) en was ook Verstappen competitief. Hij verremde zich tijdens zijn eerste poging in Q3, maar was vastberaden om dat in zijn laatste run recht te zetten. Toen liet de Honda-motor hem in de steek. ‘No power’, rapporteerde Verstappen. Een flinke scheldkanonnade volgde.

Geweldig werk

“Ik denk nu niet te veel aan de punten, maar ben vooral teleurgesteld dat dit is gebeurd”, aldus de Nederlander. “Er zijn altijd weekenden waar je niet de snelste bent en punten kan verliezen. Alleen hadden we vandaag juist een heel goede auto. Dan moet je er staan en maximaliseren. Een tiende plek is dan niet goed. Vrijdagavond waren we helemaal niet tevreden met de auto, maar de mensen hier en in de fabriek in Milton Keynes hebben geweldig werk geleverd. De snelheid was er, maar we konden het helaas niet laten zien.”

© ISOPIX

Verstappen merkte direct bij het verlaten van de pitstraat dat hij geen power had. Het lijkt om een mechanisch probleem te gaan in de Honda-motor. Tijdens die mislukte eerste poging, daarvoor, had hij naar eigen zeggen geen grip en ging het al mis in de tweede bocht. “Maar dan weet je: ik heb nog een tweede kans. Die ging dus in rook op. Nu wordt het zondag lastig, want inhalen is hier niet makkelijk. Tegelijkertijd zien we ook dit seizoen dat er veel kan gebeuren. En Ferrari moet in ieder geval nog langs George zien te komen.”

Extreem frustrerend

Uitgesproken is Verstappen ook over de nieuwe wedstrijdleiding, die zeker niet vlekkeloos lijkt te functioneren. Dit weekeinde staat Eduardo Freitas aan het roer. Hij wisselt de rol van wedstrijdleider af met Niels Wittich sinds het geruchtmakende ontslag van Michael Masi bij de FIA.

Verstappen is daar van begin af aan al niet blij mee geweest. Er is de laatste tijd bijvoorbeeld gedoe over de baanlimiet, de zogeheten track limits. Op elk circuit is het sinds dit seizoen zo dat een coureur niet in z’n geheel over de witte lijn mag komen, maar op de ene baan is dat eenvoudiger dan op de ander. Zo is er in Hongarije discussie over bocht 13, waar coureurs tot dit jaar de auto wat meer uit lieten rollen om de snelheid te behouden. Dat mag nu dus niet meer op die manier. In die bocht wordt er overigens gebruikgemaakt van een stippellijn, in plaats van een ’volle’ witte lijn. “Terwijl je daar een kerbstone en die lijn hebt liggen. Dit soort aanpassingen maakt het ook voor de wedstrijdleiding moeilijker om toezicht te houden. Als coureurs willen we altijd helpen, maar er wordt niet naar ons geluisterd. Dat is extreem frustrerend. Ik wil niet met de wedstrijdleiding strijden, maar ze juist adviseren. Het lijkt alsof het ze niets kan schelen. Het lijkt wel alsof ze ons zien als amateurs. Dat is niet correct.”

Gravel

Zaterdag tijdens de kwalificatie werd een rondetijd van Verstappens teamgenoot Sergio Pérez afgenomen. De Mexicaan – die slechts als elfde begint zondag – kreeg die tijd even later toch weer terug, omdat was gebleken dat hij niet helemaal over de witte lijn was gekomen.

© ISOPIX

“Op de on-board-camera’s lijkt het soms alsof je over de lijn bent, maar dan is dat toch niet zo”, weet Verstappen. “Het zou veel makkelijker zijn als ze wat gravel bij de exit van de bocht leggen, of iets dergelijks. Als je naar Oostenrijk kijkt bijvoorbeeld: waarom track limits in bocht 4 en 6? Daar ligt al gravel. Als je daar van de baan schiet, straf je jezelf sowieso al. Je verliest rondetijd of beschadigt je vloer. De wedstrijdleiding maakt het heel moeilijk voor zichzelf. Mensen kunnen wel zeggen, blijf binnen de lijnen, maar dat is soms makkelijker gezegd dan gedaan.”