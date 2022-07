“Begroef Donald Trump zijn ex-vrouw op zijn golfterrein om belastingen te ontduiken?”: professor stelt zich vragen over ex-president

Heeft Donald Trump zijn ex-vrouw Ivana op zijn golfterrein in New Jersey begraven om voortaan minder belastingen te betalen? Enkele Amerikaanse media stelden zich al vragen bij de beslissing van de ex-president, en een professor beschuldigt hem nu vrank en vrij. “Dit is duidelijk belastingontduiking.”

Toen Donald Trump in 2017 de plannen indiende om op de terreinen van de Trump National Golf Club Bedminster meerdere begraafplaatsen aan te leggen, werden daar door allerlei Amerikaanse media al vraagtekens bij gezet. Onder andere The Washington Post gaf er flink wat aandacht aan. Toen al gaf Trump aan dat aan de eerste hole van het golfterrein een begraafplaats zou komen waar hijzelf en zijn familieleden een plaats krijgen na hun overlijden.

Die begraafplaats is nu voor het eerst gebruikt. Ivana Trump, de ex-vrouw van de gewezen president en moeder van Ivanka, is er te rusten gelegd na haar overlijden. Dat heeft de geruchtenmolen over de erg raar gelegen begraafplaats opnieuw op gang gebracht. Enkele media en journalisten uitten hun twijfels. Phoebe Wall Howard van USA Today ging er het verst in. “De wetten in New Jersey bepalen dat je geen belastingen moet betalen voor een stuk grond waarop een begraafplaats is gevestigd. De rustplaats van Ivana Trump is dus een belastingvermindering voor Trump”, tweette zij.

Brooke Harrington, professor Sociologie aan de Universiteit van Dartmouth, gaat daar nu in mee. “Ik stond eerst heel sceptisch tegenover de geruchten dat Trump die begraafplaats zou geïnstalleerd hebben om belastingen te ontduiken. Maar nu ik de belastingwetgeving in New Jersey bekeken heb, valt het niet te ontkennen. Het is een driewerf van belastingontduiking. Eigendoms-, inkomens- en btw, allemaal moet hij die niet betalen.” De wet zegt trouwens niet hoeveel mensen begraven moeten zijn om een stuk grond een begraafplaats te laten zijn. Eén is voldoende.

Trump zelf heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen. Het is trouwens niet de eerste keer dat hij van belastingontduiking beschuldigd wordt. Er loopt nog een onderzoek naar zijn financiële handelingen.