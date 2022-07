Voormalig F1-wedstrijddirecteur Michael Masi kreeg doodsbedreigingen na beslissende race in Abu Dhabi: “Ze zouden achter mij en mijn familie aankomen”

De voormalige F1-wedstrijddirecteur Michael Masi heeft doodsbedreigingen ontvangen na de Grote Prijs van Abu Dhabi, die in 2021 beslissend was voor de wereldtitel. Dat heeft de Australiër zondag verklaard in een interview in de Australische The Daily Telegraph.

“Er waren donkere dagen. Ik voelde me als de meest gehate man op de planeet. Ik kreeg doodsbedreigingen, mensen dreigden dat ze achter mij en mijn familie aan zouden komen”, vertelt de 44-jarige Masi, die eerder deze maand vertrok bij de Internationale Automobielfederatie FIA.

Masi werd in februari ontslagen als wedstrijdleider wegens een controversiële beslissing tijdens de laatste race van 2021. Na een crash van de Canadees Nicholas Latifi in de slotfase besloot Masi alle achterblijvers tussen leider Lewis Hamilton (Mercedes) en Max Verstappen (Red Bull) weg te halen en het duo nog één ronde te geven om te racen. De Nederlander profiteerde maximaal van zijn verse banden en haalde Hamilton nog in, waardoor hij zijn eerste wereldtitel veroverde. De beslissing van Masi leidde tot grote onvrede bij Mercedes.

“Ik weet nog dat ik een dag of twee later door de straten van Londen liep. Ik begon over mijn schouder te kijken en vroeg me af of de mensen achter mij me zouden aanvallen”, aldus Masi. “Ik kreeg honderden berichten. Ze waren schokkend, racistisch, beledigend, gemeen, mensen scholden me uit. En er waren doodsbedreigingen. En het ging door, op mijn Facebook-account en vooral op LinkedIn, wat verondersteld wordt een professioneel platform te zijn. Het waren dezelfde soort beledigingen.”

De Formule 1-community lanceerde zaterdag een campagne, genaamd ‘Drive It Out’. Daarmee wordt opgeroepen tot meer respect, nadat begin deze maand sommige racefans seksistische, racistische en homofobe beledigingen naar het hoofd geslingerd kregen op de Red Bull Ring in het Oostenrijkse Spielberg.