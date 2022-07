3X3 ABA Edmonton Challenger brengt kwartfinale Team Antwerp versus ... Team Merksem

De 3X3 ABA Edmonton Challenger in Canada brengt met Team Antwerp versus Team Merksem vandaag (20 uur Belgische tijd) een wel bijzondere kwartfinale. De winnaar van dit toernooi casht maar liefst 15.000 dollar, de nummer krijgt ontvangt 4.000 dollar. De top twee is ook geplaatst voor de 3X3 World Tour in Montreal (3 en 4 september).

Team Antwerp, het nummer 3 op de 3X3 worldranking, plaatste zich door de grote poort voor de kwartfinales. Raf Bogaert, Nick Celis, Caspar Augustijnen en Thibaut Vervoort kwalificeerden zich in poule A met een twee op twee voor de kwartfinales. Team Antwerp won met 15-8 van Saitama (Japan) en met 19-16 versus het Amerikaanse NY Harlem. Nick Celis was met respectievelijk 6 en 7 punten de topschutter bij Team Antwerp.

Team Merksem, de tweede ploeg van het Antwerps 3X3 project en het nummer 25 op de worldranking, kwam met Jonas Foerts, Matts De Keuster, Lander Kuijt en Owen Soontjens in poule C uit. De eerste wedstrijd bracht tegen het sterke Amerikaanse Princeton en na een spannende partij een 21-17 nederlaag. Versus het Canadese Winnipeg triomfeerde Team Merksem met 19-16. Jonas Foerts was topschutter en scoorde 9 en 11 punten. Goed voor een stek in de kwartfinale versus … Team Antwerp. Deze wedstrijd gaat om 20 uur Belgische tijd van start.

3 op 3 voor Team Antwerp?

De winnaar van de 3X3 ABA Edmonton Challenger ontvangt maar liefst 15.000 dollar. De nummer 2 krijgt 10.000 dollar, brons is goed voor 6.000, de vierde plaats voor 5.000 en de vijfde stek voor 4.000 dollar. De eerste twee van deze challenger zijn ook geplaatst voor de 3X3 World Tour in Montreal (Canada, 3 en 4 september). Team Antwerp kan na winst in het Franse Bordeaux en het Kosovaarse Pristina maar liefst voor de derde opeenvolgende keer een 3X3 challenger-titel veroveren.