Eerste echtgenoot van Jennifer Lopez twijfelt of huwelijk deze keer wel zal standhouden: “Ze is iemand die acht keer zal trouwen”

Na drie mislukte huwelijken, trouwde Jennifer Lopez (53) eindelijk met haar ‘soulmate’. Ze noemt het “het mooiste moment “ van haar leven. Maar terwijl de hele wereld in de ban is van “Bennifer”, denkt J.Lo’s eerste man dat het huwelijk niet zal duren. Want Jen houdt volgens hem vooral van verliefdheid, niet van al de rest dat erbij komt kijken.

Jennifer Lopez en acteur Ben Affleck trouwden eerder deze maand in Las Vegas, bijna twintig jaar nadat ze hun eerste huwelijk afbliezen. Dat Bennifer weer samen was, was voor fans van het koppel over de hele wereld al het bewijs dat ware liefde echt bestaat en het waard is om te wachten. Dat ze dan ook nog eens in het huwelijksbootje stapten, maakte het moderne sprookje compleet.

Maar niet iedereen is ervan overtuigd dat dit verhaal zal eindigen met “ze leefden voor altijd en gelukkig”. Want Jennifer’s eerste man, Ojani Noa (48), is er niet van overtuigd dat de relatie zal blijven duren. “Ik wens haar en Ben het beste, maar ik ben er niet zeker van dat het zal blijven duren. Jen houdt van verliefdheid, maar ze is al zes keer verloofd. Ben is man nummer vier. Ik was nummer één en ze vertelde me dat ik de liefde van haar leven was. Toen we op onze huwelijksnacht in bed lagen, zei ze dat we voor altijd samen zouden zijn”, vertelt hij aan Daily Mail.

“Ik denk dat ze iemand is die zes of acht keer zal trouwen want ik zie haar nooit echt met één persoon settelen. Ze pusht zichzelf constant om vooruit te gaan in haar professionele leven en dat is waarom ze zo’n lange carrière heeft. Maar dat pushen, doet ze ook in haar privéleven”.

