Italië geschokt: migrant op klaarlichte dag bestolen, mishandeld en gedood in drukke winkelstraat, maar niemand kwam tussenbeide

In Civitanova Marche, een stad aan de Italiaanse Adriatische kust, is een Nigeriaanse man van 39 jaar op klaarlichte dag aangevallen en doodgeslagen door een 32-jarige man. Dat maakte de politie zaterdag op een persconferentie bekend. Italië reageert geschokt, met name omdat niemand tussenbeide kwam om het slachtoffer te helpen.