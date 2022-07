Gregory Wathelet net naast podium in GP-kwalificatieproef van CSI-jumping Dinard

Op de vijfsterrenjumping in het Franse Dinard heeft Gregory Wathelet zaterdag net naast een podiumplaats gegrepen in de kwalificatieproef voor de Grand Prix van zondag. In een snelheidsproef op 1m50 was hij met de 13-jarige ruin Clarity ruim vier seconden trager dan winnaar Daniel Deusser. Die Duitse Mechelaar liet met de 12-jarige Belgische merrie Kiana de Zweed Henrik von Eckermann (Iliana) en de Ier Bertram Allen (Empoli) achter zich.

Jérôme Guéry werd met Easy Star Devil zesde. Nicola Philippaerts stootte met Khan één balk af en werd twaalfde. Zoé Conter moest met Lazy vijftien strafpunten noteren en werd zo pas 28e.