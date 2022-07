Bernd Hollerbach: “Ik had Christian Brüls niet mogen laten spelen na de begrafenis van zijn grootvader”

Christian Brüls werd in de wedstrijd tegen AA Gent al na 17 minuten naar de kant gehaald. Het leek toen om een tactische ingreep van Bernd Hollerbach te gaan, maar die kwam na de match zelf met een verklaring. De grootvader van de STVV-speler bleek deze week overleden te zijn. “Ik had hem niet mogen laten spelen”, bekende de Duitser.

Balverlies van Christian Brüls lag aan de basis van de vroege goal van Hugo Cuypers. Even later werd de Oostkantonner door Bernd Hollerbach naar de kant gehaald. Een strenge sanctie, zo leek het. Maar dat was het niet. De STVV-coach nam Brüls na de wedstrijd zelfs nadrukkelijk in bescherming.

“Brüls woonde zaterdagochtend een begrafenis (van zijn grootvader, nvdr.) bij”, aldus Hollerbach. “Daarna is hij stante pede de spelersgroep komen vervoegen omdat hij die niet in de steek wilde laten. Geen goed plan. Ik had hem niet mogen laten spelen. Hij was er met zijn hoofd niet bij, vandaar dat foutje. Ik neem de schuld dus op mij.”