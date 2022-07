MMA-vechtster kijgt back-up van dochtertje wanneer rivale komt dreigen tijdens face-off

In de MMA nemen Julianna Peña en Amanda Nunes het morgen tegen mekaar op in de ring. Vandaag stonden beide vrouwen al tegenover elkaar in de face-off. Peña stond er echter niet alleen voor. Zo nam haar dochtertje het op haar moeder. Het leverde alvast schattige beelden op.

Morgen staat er in de MMA de clash tussen de Amerikaanse Julianna Peña en de Braziliaanse Amanda Nunes op het programma. Beide vrouwen stonden vandaag tegenover elkaar voor de klassieke face-off waarbij beide bantamgewichten elkaar proberen te intimideren.

Toch was het niet helemaal eerlijk. Peña, de huidige wereldkampioene in de gewichtsklasse, had namelijk versterking met zich meegebracht. Zo stond haar dochtertje achter haar in gevechtshouding. Het leverde alvast schattige beelden op.

De actie van Peña leek alvast geen effect te hebben op haar Braziliaanse opponente. Nunes gaf de dochter van Peña geen aandacht. Beide vrouwen staan morgen om 4.00u tegenover elkaar.