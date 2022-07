Daichi Hayashi bezorgt STVV onverhoopt gelijkspel in de Ghelamco Arena

Schone liedjes duren soms toch lang. Zelfs een bezoek aan de Ghelamco Arena kreeg de Kanaries van Hollerbach niet klein. Na een vroeg doelpunt van Limburger Hugo Cuypers, met dank aan Brüls, hing Hayashi met een kopstoot de bordjes diep in de tweede helft verdiend gelijk. STVV is al elf competitieduels ongeslagen.

Standvastigheid is een handelsmerk van beide coaches. Ze morrelen niet graag aan hun vertrouwde basiself. Van de elf die een week eerder aan het seizoen begonnen, behielden aan beide zijden dan ook tien spelers hun startbewijs. Bij de Buffalo’s nam de herstelde Castro-Montes wel weer zijn stek in en de Kanaries deden het met Janssens op de positie van Bauer, die een transfer beoogt en dus al dagen een De Ketelaerke doet.

© Dick Demey

Hollerbach verlaart wissel Brüls

Op de eerste opwinding in deze evenwichtig gestarte partij was het een tiental minuten wachten. Maar dan was het ook meteen bingo. Christian Brüls wilde vlak voor zijn eigen zestien aan een zaterdagavondwandeling beginnen in de Ghelamco Arena. Maar geslepen vos Sven Kums zette het voetje dwars, seconden later lag de bal in het Truiense net. Hugo Cuypers werkte klinisch af en opende zijn rekening voor dit seizoen.

De thuisploeg meteen onder stoom, want binnen de minuut kon Schmidt ternauwernood een gekraakt schot van Tissoudali stoppen. Bernd Hollerbach zag het met lede ogen aan. De Truiense coach haalde Brüls naar de kant, later bleek dat die met zijn hoofd bij zijn overleden grootvader zat. Een begrijpelijke wissel van de Duitser dus die Kaya in de spits dropte en Kagawa een rij terug liet zakken.

© Dick Demey

Koita naast, Lemajic lat

Jammer maar helaas voor de Kanaries niet echt een verbetering. Tegen de Gentse vuurtorens kregen de Limburgse communicantjes in de voorhoede amper een poot aan de grond. Ze probeerden wel, het spel golfde aardig op en neer, maar kansen afdwingen? En toch. Eén keer kwam STVV erg dicht bij de gelijkmaker. Toen Kagawa vlak voor de Gentse rechthoek foutief werd gestopt, poeierde Koita het leer centimeters naast. Doelman Roef kon er enkel naar kijken.

Ook Hein Vanhaezebrouck moest vervolgens tussenkomen. Tissoudali had last van een knieblessure en werd afgelost door Lemajic. Een wissel met gevolgen. Ei zo na toch. Nadat Konaté aan de overkant een vlam had afgevuurd die net geen doel trof, stuurde Okumu een kruisraket richting invaller Lemajic. Die kopte overheerlijk… tegen de lat. 1-0 bij de rust dus en dat was verdedigbaar. Al had STVV zich op geen enkel ogenblik ingegraven en had het ook enkele speldenprikken uitgedeeld. Vooral op rechts had Samoise de handen vol met de opstomende Koita. Maar datzelfde kon worden gezegd van de Truiense defensie, die de onvermoeibare gouwgenoot Hugo Cuypers geen seconde uit het oog mocht verliezen.

© BELGA

Hayashi met het hoofd

De tweede helft kwam traag op gang en ontbeerde aanvankelijk peper en zout. In het veldspel hielden beide ploegen elkaar perfect in evenwicht. De defensies waren baas over de aanvallers. Maar echt doods wordt het nooit in de Ghelamco Arena. De thuisfans putten uit hun rijke repertoire en dus kregen we een versie van “Mia” van Gorki. Inspirerend voor de acteurs? Neen, helaas. Bij Al-Dakhil ging zelfs even het licht uit, toen hij een pegel van Cuypers vol in het gelaat kreeg.

© Dick Demey

Naarmate de minuten verstreken, zag je wel de nervositeit bij de Buffalo’s en het geloof in een gelijkmaker bij de Truienaars toenemen. Roef moest zowaar de handen vuil maken aan schuivers van Hayashi en Koita. De voorbode van meer Limburgs vuurwerk. Hollerbach wisselde een bleke Kagawa en invaller Kaya (sic) voor Van Dessel en Librici.

Een succesrecept. Van Dessel schilderde bij zijn eerste baltoets een hoekschop over de falende grijphanden van Roef op het hoofd van Hayashi, die zijn tweede van het seizoen – alweer met het hoofd – binnenknikte. Gerechtigheid geschied. Koita probeerde met aan afstandsschot nog de drie punten mee te graaien naar Stayen maar nu stond Roef wel paraat.

De indrukwekkende reeks van STVV blijft bijgevolg duren. De laatste competitienederlaag dateert intussen van 28 januari, een 0-1 tegen Charleroi. Een eeuwigheid geleden.

© Dick Demey

AA GENT: Roef – Okumu, Ngadeu, Torunarigha – Samoise, Owusu, Kums, Castro-Montes – Hjulsager - Tissoudali, Cuypers.

STVV: Schmidt – Janssens, Leistner, Al-Dakhil - Hashioka, Konaté, Boya, Koita – Brüls - Kagawa, Hayashi.

VERVANGINGEN: 17’ Brüls door Kaya, 31’ Tissoudali door Lemajic, 82’ Cuypers door Fofana, 82’ Kagawa door Librici, 82’ Kaya door Van Dessel, 87’ Owusu door Hanche-Olsen, 87’ Samoise door Marreh.

DOELPUNTEN: 11’ Cuypers 1-0, 83’ Hayashi 1-1.

GELE KAARTEN: Konaté (fout), Al-Dakhil (fout), Castro-Montes (fout), Lemajic (fout).

SCHEIDSRECHTER: Jasper Vergoote.

TOESCHOUWERS: 9.500.