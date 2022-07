Op zoek naar een nieuwe doelman? Fan van AA Gent pakt bal knap klemvast in de tribune

AA heeft voor de tweede week op rij punten verspeeld. Davy Roef speelde opnieuw een schitterende partij, maar zag er bij het doelpunt van Hayashi toch niet helemaal gelukkig uit. Moest Gent opzoek gaan naar een nieuwe doelman, dan kan het misschien eens in de tribunes een kijkje nemen. Een fan pakte namelijk een bal die in de tribune ging klemvast. Het zorgde alvast voor leuke beelden.

Een opvallend beeld tijdens de wedstrijd tussen AA Gent en Sint-Truiden. Nadat een schot van de Limburgers hoog in de tribunes ging, werd er toch massaal geklapt in de tribune. Nee, de fans waren de speler in kwestie niet aan het uitlachen. De bal werd namelijk klemvast gepakt door een oplettende fan in de tribune en dat kon het publiek enorm waarderen.

De jongeman nam het applaus dankbaar in ontvangst. Bekijk hieronder de beelden: