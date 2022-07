Bayern München en Sadio Mané maken meteen statement in Duitse supercup, al maakte Leipzig het wel nog spannend

Bayern München heeft in de Duitse supercup meteen een statement gemaakt. Tegen RB Leipzig kwam het nooit in de problemen en freewheelde het naar een knappe 3-5-zege. Aanwinst Sadio Mané luisterde zijn debuut op met een doelpunt.

RB Leipzig verscheen met de nodige ambitie aan de aftrap tegen kampioen Bayern München, dat het voortaan zonder topschutter Robert Lewandowski moet doen. Leipzig wil dit seizoen de Rekordmeister het vuur aan de schenen leggen en wou dat in de supercup al meteen laten zien.

Leipzig begon ook goed aan de wedstrijd, maar het was Bayern dat al na een kwartier op voorsprong kwam. Youngster Jamal Musiala kreeg te veel tijd in het strafschopgebied en zette zijn team met een lage schuiver op voorsprong.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Bayern rook bloed en al na een half uur had het zijn dubbele voorsprong beet. Serge Gnabry behield het overzicht en bood Sadio Mané zijn eerste doelpunt in Duitse loondienst aan. De Senegalese steraankoop was de voorbije jaren bijzonder succesvol bij Liverpool en wil nu ook schitteren bij Bayern.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Leipzig vocht voor wat het waard was, maar de landskampioen domineerde. Pavard zette nog voor de rust de 0-3 op het bord.

© EPA-EFE

Leipzig spartelt nog even tegen, maar Bayern kent geen problemen meer

Na de pauze trok de Rekordmeister even de voet van het gaspedaal. Halstenberg profiteerde optimaal van het concentratieverlies en bracht zo weer wat spanning in de partij.

Die spanning was echter van korte duur. Een paar minuten na de 1-3 was het alweer raak voor Bayern. Deze keer mocht Serge Gnabry het doelpunt maken. Bayern liet het daarna na om de score nog verder op te drijven en werd nog even op scherp gezet na een strafschopdoelpunt van Nkunku en de aansluitingstreffer van Dani Olmo. De landskampioen kwam echter nooit in de problemen en Sané zette in het absolute slot nog de 3-5-eindcijfers op het bord. Voor Bayern is het al de derde supercup op een rij. De Rekordmeister lijkt opnieuw vertrokken voor een nieuwe landstitel.