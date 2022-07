Zelenski roept op tot evacuatie van alle burgers rond Donetsk

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft zaterdagavond in een videotoespraak de bevolking van Donetsk, in het oosten van het land, gevraagd om de regio te verlaten. In het gebied vinden er zware bombardementen plaats door de Russische troepen. “Er is een regeringsbeslissing genomen tot verplichte evacuatie”, zei de Oekraïense president. “In dit stadium van de oorlog, is terreur het belangrijkste wapen van de Russen.”

Oekraïne is inmiddels vijf maanden bezig de Russische aanval af te weren. In die periode hebben Russische troepen grote delen van Oost- en Zuid-Oekraïne veroverd.

Volgens de generale staf van het Oekraïense leger zijn sinds het begin van de oorlog bijna 40.000 Russische soldaten gesneuveld. Westerse experts gaan er echter van uit dat dat aantal veel lager ligt; de Amerikaanse en Britse inlichtingendiensten spraken recentelijk 15.000. Rusland gaf eind maart voor het laatst details over de eigen verliezen. Het ministerie van Defensie in Moskou had het toen over 1.351 doden.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov verklaarde eerder deze week nog dat de doelen van zijn land verder gaan dan alleen de Donbas-regio, in het oosten van Oekraïne. Ook andere gebieden in het land moeten worden veroverd, aldus Lavrov. Dat zou noodzakelijk zijn doordat Oekraïne beschikt over een almaar groeiende voorraad westerse wapens, met een groot bereik. Die wapens wil Rusland zo ver mogelijk houden van de oostelijke regio’s Donetsk en Loehansk, die Moskou als onafhankelijk erkent.

