Selfies met Will Smith, een gigantische taart en heel veel liefde: BV’s genieten van trouwfeest Adil El Arbi en Loubna Khalkhali

Het feest ging door in Qasr Al Anwar, een indrukwekkende trouwlocatie op de dijk van Tanger. Het bruidspaar stond op hun privacy en vroeg de gasten om geen foto’s te nemen binnen in de zaal. Zelf deelden Adil en Loubna wel enkele kiekjes met eregast Will Smith op Instagram. Adil en Bilall werkten samen met Smith voor de film Bad Boys For Life.

Enkele bekende gasten deelden toch foto’s van het feest. Bilall Fallah poseert met zijn jongere zus, die zijn date was voor de avond.

“Mom & dad wedding-ready”, schrijft Loredana Falone, de vriendin van Matteo Simoni, bij een video van hun tweeën op weg naar het feest. Het zou een onvergetelijke avond worden, want de Patser-acteur scoorde een selfie met Will Smith.

MNM-stem Kawtar Ehlalouch was ook van de partij. Zij schitterde in een jurk van de Brusselse ontwerpster Myriam Bakhti.

Eline De Munck deelde vrijdag al enkele foto’s vanuit Tanger op Instagram. Een selfie met man Michaël R. Roskam op het eigenlijke feest mocht niet ontbreken.

Ook VRT NWS-journalist Yassine Atari, collega van de bruid, kon een selfie scoren met special guest Will Smith. Rudi Vranckx was eveneens in Tanger voor de bruiloft.

Een lange gastenlijst vraagt om veel taart, moet het bruidspaar gedacht hebben. In een video op Instagram is te zien hoe het koppel een levensgrote taart aansnijdt die boven hen uittorent.