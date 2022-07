Scouts weer thuis na groepskamp in Samrée: “Nog nooit zoveel miserie gehad in één kamp”

Scoutsleider Vincent Jacobs getuigt over het veelbesproken groepskamp in Samrée. — © Joris Herregods

Wilrijk

De leden van de Wilrijkse Scouts Oosterveld zijn zaterdag thuisgekomen van een veelbesproken kamp in Samrée. Wat een feestelijk groepskamp moest worden ter ere van hun 60 jaar bestaan, draaide uit in twee stresserende weken voor de organisatie. Na een dubbel geboekte kampgrond, kreeg de scouts het bevel van de burgemeester om hun kampterrein te verlaten na overlast. De Raad van State besliste daar anders over, waardoor ze het kamp in schoonheid konden afsluiten. “We hebben er meer dan het beste van gemaakt voor onze leden”, zegt de leiding.