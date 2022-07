Marianne Vos feliciteert Annemiek Van Vleuten met ritzege en gele trui: “Dacht even dat ik buiten tijd ging finishen”

Marianne Vos komt morgen voor het eerst deze Tour de France Femmes in de groene trui aan de start. De geletruidrager verloor haar trui vandaag aan Annemiek van Vleuten, maar kon dat absoluut plaatsen. Beide iconen van het vrouwenwielrennen dolden na de finish nog even met elkaar. “

Annemiek van Vleuten maakte vandaag in de voorlaatste etappe van de Ronde van Frankrijk voor vrouwen indruk. Al op de eerste klim ging ze vol door. Marianne Vos, die vooraf al had uitgesproken dat ze geen klassementsambities had, paste meteen en start zo morgen dus voor het eerst in de groene trui.

Vos had na de finish alleen maar respect voor de prestatie van Van Vleuten. “Ik dacht even dat ik buiten tijd ging finishen”, lachte Vos toen ze Van Vleuten ging feliciteren. “We moesten zelfs in waaiers rijden om niet buiten tijd aan te komen.”