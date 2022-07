George Russell verrast ook zichzelf met poleposition in Hongarije: “Ik ben in de wolken”

George Russell kon zijn ogen niet geloven toen hij na zijn laatste rondje in de kwalificaties voor de Grote Prijs van Hongarije naar het grote scherm keek. De 24-jarige Brit zag dat hij zojuist voor het eerst in zijn carrière een poleposition i de Formule 1 had veroverd.

“Ik ben in de wolken, dit is echt fantastisch”, zei Russell, die bezig is aan zijn eerste seizoen bij topteam Mercedes. “Eerlijk gezegd had ik mezelf hier niet op de pole verwacht. Gisteren was waarschijnlijk onze slechtste vrijdag van het seizoen. Iedereen heeft daarna zo hard gewerkt. We zaten hier tot 11 uur ‘s avonds om te kijken wat we beter moesten doen. De moraal was laag, we zaten er verloren bij. Om dan amper 24 uur later poleposition te veroveren, is een onwijs mooi gevoel. Zeker omdat ik weet hoe het gevoel vrijdag was.”

Russell troefde de Ferrari-rijders Carlos Sainz (tweede) en Charles Leclerc (derde) af. Wereldkampioen Max Verstappen kwam vanwege problemen met zijn Red Bull-auto niet verder dan de tiende plaats.

“Als we de eerste plaats kunnen behouden bij de start, een solide race rijden en een paar goede pitsstops maken, waarom zouden we hier dan niet kunnen winnen?”, zei teambaas Toto Wolff van het dit seizoen zo geplaagde Mercedes. “We doen dit seizoen nog niet echt mee om de overwinningen. Maar hier kunnen we winnen.” Russell wilde daar niet aan denken. “We doen het stap voor stap. Ik wil mezelf niet ergens in laten meeslepen.”

Startgrid voor de Grand Prix van Hongarije, dertiende manche in het wereldkampioenschap Formule 1, zondag op de Hungaroring in Boedapest:

1e rij:

George Russell (GBr/Mercedes)

Carlos Sainz Jr (Spa/Ferrari)

2e rij:

Charles Leclerc (Mon/Ferrari)

Lando Norris (GBr/McLaren-Mercedes)

3e rij:

Esteban Ocon (Fra/Alpine-Renault)

Fernando Alonso (Spa/Alpine-Renault)

4e rij:

Lewis Hamilton (GBr/Mercedes)

Valtteri Bottas (Fin/Alfa Romeo)

5e rij:

Daniel Ricciardo (Aus/McLaren-Mercedes)

Max Verstappen (Ned/Red Bull)

6e rij:

Sergio Pérez (Mex/Red Bull)

Zhou Guanyu (Chn/Alfa Romeo)

7e rij:

Kevin Magnussen (Den/Haas-Ferrari)

Lance Stroll (Can/Aston Martin-Mercedes)

8e rij:

Mick Schumacher (Dui/Haas-Ferrari)

Yuki Tsunoda (Jap/AlphaTauri-Red Bull)

9e rij:

Alexander Albon (Tha/Williams-Mercedes)

Sebastian Vettel (Dui/Aston Martin-Mercedes)

10e rij:

Pierre Gasly (Fra/AlphaTauri-Red Bull)

Nicholas Latifi (Can/Williams-Mercedes)