Prinses Delphine ontdekt Tomorrowland: “Door dit festival ben ik trots om Belg te zijn”

Het is een droom die eindelijk uitkwam, want Delphine wilde het festival in Boom al lange tijd bezoeken. “Ik had er al zoveel over gehoord”, vertrouwde ze de pers toe. “Het is nog beter dan ik had verwacht. Het is stijlvol en ziet er goed uit.”

Prinses Delphine is dan ook een bijzonder grote fan van technomuziek: “Ik jog op techno en werk met techno. Door dit festival ben ik ontzettend trots om Belg te zijn.”