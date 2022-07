Onthoofd Lommel SK loopt (licht)blauwtje op tegen Willem II

LEES OOK. Lommel SK versterkt zich met Marokkaanse jeugdinternational Nassim Chadli

Onder een stralende zomerzon kon hoofdtrainer Steve Bould zoals aangekondigd geen beroep doen op het zestal Juho Talvitie, Zalan Vancsa, Alonso Martinez, Stijn Wuytens, Jesper Tolinsson en Kolbeinn Thordarson. Van de nieuwkomers stond alleen Metinho aan de aftrap, ook belofte Bas Weckhuysen kreeg vanaf de start zijn kans. De Marokkaanse flankspeler Nassim Chadli was nog niet wedstrijdklaar.

Bij Willem II stond de Belg Matthias Verreth tussen de lijnen, de Congolese aanvaller Jeremy Bokila zat vorig jaar nog bij THES.

© Bart Borgerhoff

Deksel op de neus voor rust

Op papier moet Lommel SK niet onder doen voor de Eredivisiedegradant. Volgens het toonaangevende Transfermarkt vertegenwoordigt de selectie van Kevin Hofland een waarde van zo’n 9 miljoen, Lommel SK is zelfs één miljoen meer waard. De openingsfase was dan ook vrij gesloten. Alleen de afval in het spel van beide tegenstanders zorgde voor een beetje opwinding.

Beide elftallen hielden mekaar in balans. Na bijna 35 minuten zette Belghali scherp voor, maar de Griekse doelman Lamprou was alerter dan Cauê. De aanvallende impulsen van groen-wit bleven schaars, Willem II eiste het balbezit op, maar deed er weinig mee in de zone van de waarheid. Doelman De Busser moest niet meer doen dan enkele eenvoudige plakballen. Ook de dribbelende Anello kon geen kracht meer zetten om Lamprou te verrassen.

Lommel SK kreeg net voor de pauze het deksel op de neus. De vrijstaande Crowley trapte overhoeks binnen na laks Limburgs verdedigen: 0-1.

© Bart Borgerhoff

Neven: doelpunt en eigen doelpunt

Na een zoutloze eerste helft kon het oefenduel wel wat peper gebruiken. De voorsprong van Willem II zorgde ervoor dat de thuisploeg wat nadrukkelijker op de aanval ging spelen. Belofte Weckhuyzen probeerde het met een afstandsschot. Een verdedigend ingesteld Lommel SK kreeg na tien minuten in de tweede helft het tweede deksel op de neus. Willem II verdubbelde de voorsprong na een rake kopbal van de vrijstaande Hornkamp: 0-2.

Voorin slaagde groen-wit er niet in een vuist te maken. Cauê kreeg de Lommelse aanval in zijn eentje niet gedragen en kreeg hulp van linksachter Roque, die uithaalde met een boogbal vanop zo’n dertig meter, maar Smits ranselde het leer uit doel. Het elftal van Hofland had de controle over de partij. Een kwartier voor tijd zorgde Glenn Neven voor de aansluitingstreffer. De Lommelse kapitein knikte een voorzet van Roque met het hoofd tegen de touwen: 1-2.

Lang kon Neven niet genieten van zijn doelpunt, want enkele seconden later kopte de verdediger ongelukkig in zijn eigen doel: 1-3. In het slotkwartier veranderde na een hoop wissels niets meer aan het scoreverloop.

© Bart Borgerhoff

LOMMEL SK: De Busser - Belghali (65’ Aguilar), Neven, Lemoine, Roque - Pierrot (65’ Troonbeeckx), Metinho (84’ Kabongo), Henkens - Weckhuyzen (84’ Reumers), Cauê, Anello (84’ Priot).

WILLEM II: Lamprou (46’ Smits), Heerkens, Schouten, Loonch. (87’ Spieringhs), Verreth, Svensson, Owusu, Bokila, Crowley (84’ Mathieu), Woudenberg (79’ Lesquoy), Doodeman (79’ Schroijen).

DOELPUNTEN: 44’ Crowley 0-1, 55’ Hornkamp 0-2, 77’ Neven 1-2, 78’ Neven 1-3 (own goal).

TOESCHOUWERS: 300

SCHEIDSRECHTER: Theophile Diskeuve.

© Bart Borgerhoff

© Bart Borgerhoff