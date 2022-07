Eerste prijs is binnen voor Liverpool: topaankoop Nunez nekt Manchester City met doelpunt en uitgelokte strafschop

Traditioneel nemen elk jaar de landskampioen en de FA Cup-winnaar het tegen elkaar op in de FA Community Shield. Kampioen Manchester City nam het dus op tegen eeuwige concurrent Liverpool.

Bij City was het vooral uitkijken naar het eerste officiële optreden van steraankoop Erling Haaland. De Noor startte meteen in de basis bij de Citizens. De troepen van Pep Guardiola begonnen zoals ze de voorbije jaren gedomineerd hebben in de Premier League: met veel balbezit en snelle omschakelingen. De Bruyne kreeg ook meteen de kans op City op voorsprong te zetten, maar zijn schot ging in het zijnet.

Aan de overkant was het wel meteen raak. Trent Alexander-Arnold zette zelf de aanval op gang en na enkele omwegen viel de bal opnieuw voor de voeten van de Engelse rechtsachter. Alexander-Arnold haalde meteen uit en via het hoofd van Aké viel de bal in het doel. De Bruyne en co. waren zo meteen op achtervolgen aangewezen.

City herstelde wel het evenwicht en Liverpool loerde op de counter. Vooral Kevin De Bruyne liet zich enkele keren opmerken. En ook Adrian, die de voorkeur kreeg op Alisson, moest zich tonen op een schot van Mahrez. Maar de grootste kans van de eerste helft kwam toch op de naa van Erling Haaland. De Noor leek alleen op doel af te gaan, maar Robertson zette zijn lichaam er nog tussen waardoor de spits onvoldoende precisie in zijn schot kon brengen. Even later kwam Haaland een teen te kort om de gelijkmaker tegen de touwen te duwen.

© AP

Nieuwkomer Alvarez hangt de bordjes opnieuw gelijk

Net als in de eerste helft begon Liverpool het scherpste aan de tweede helft. Terwijl Manchester City moeite had om elkaar voorin te vinden, lukte dat bij Liverpool wel. Darwin Nunez, ook al zo’n miljoenenaankoop, leek een strafschop af te dwingen voor Liverpool. Maar de Uruguayaan vertrok uit buitenspelpositie. Diezelfde Nunez leek wat later wel op weg om de wedstrijd te beslissen, maar Ederson maakte zich goed breed en voorkwam een tweede doelpunt van Liverpool.

Guardiola bracht met Foden en nieuwkomer Alvarez nog wat aanvallend bloed in de strijd, en dat loonde ook. De Bruyne schilderde het leer tot bij Phil Foden die op Adrian besloot. De Engelsman bleef echter vechten voor de bal en na wat geharrewar kwam de bal tot bij Julian Alvarez. De Argentijn zette met zijn eerste doelpunt voor City de gelijkmaker op het bord. De lijnrechter zag er nog buitenspel in, maar na een check van de VAR telde het doelpunt toch. Het zou meteen het laatste wapenfeit van Kevin De Bruyne zijn, die mocht gaan rusten.

© Action Images via Reuters

Penalty zorgt voor de beslissing

Daarna kregen we in alle aspecten een topwedstrijd te zien. Beide teams gingen vol voor de zege. Liverpool kreeg daar tien minuten voor tijd de grootste kans voor. Nadat Dias een kopbal van Nunez met de arm beroerde, ging de bal op de stip.

Salah, die de voorzet trapte, zette zich achter de bal. De Egyptenaar liet zich niet van de wijs brengen en gaf Ederson het nakijken: 2-1. Manchester City drong daarna nog even aan, maar scoren lukte niet meer. Darwin Nunez deed daarna helemaal de boeken dicht met zijn eerste doelpunt van het seizoen.

Voor Liverpool is het al de zestiende Community Shield uit de clubgeschiedenis. Een uitstekend begin van het seizoen dus voor de troepen van Jürgen Klopp, die dit seizoen opnieuw de titel willen veroveren in Engeland.