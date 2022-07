Politie arresteert 82 verdachten na groepsverkrachting van acht modellen

In Zuid-Afrika heeft de politie zaterdag 82 verdachten van een groepsverkrachting opgepakt nadat een gewapende groep vrijdag een filmploeg zou hebben aangevallen en acht vrouwen hebben verkracht. Dat melden de ordediensten zaterdag.

Een filmploeg was vrijdag in een verlaten mijn in Krugerdorp, ten noordwesten van Johannesburg, een videoclip aan het opnemen. Een grote groep gewapende mannen viel de ploeg aan. De mannen vergrepen zich ook aan de vrouwen.

Volgens de politie is er sprake van zeker 32 gevallen van verkrachting. “De slachtoffers, acht modellen tussen 19 en 35 jaar oud, zouden zijn verkracht”, zegt een politiewoordvoerder. “Sommige slachtoffers werden door tien mannen aangerand.”

De daders namen nadien ook sieraden, mobiele telefoons en portefeuilles mee. Na onderzoek en een grootscheepse actie werden zaterdag 82 verdachten opgepakt. De politie schoot twee daders neer. Het onderzoek loopt nog.

De Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa noemde de aanval “gruwelijk”. Seksueel geweld is een groot probleem in Zuid-Afrika. Alleen al in de eerste drie maanden van dit jaar meldde de politie 10.818 verkrachtingen op een bevolking van 60 miljoen.