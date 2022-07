Tot 30 uur onderweg en 4.000 euro kosten per persoon: bezoekers Tomorrowland hebben er veel voor over

Boom

Dat Tomorrowland wereldwijd enorm bekend is, lijkt ondertussen wel duidelijk. Verspreid over drie weekends mocht het festival in Boom zo’n 600.000 bezoekers ontvangen. En die durven wel eens veel geld op tafel te leggen en lang onderweg te zijn voor hun reis naar De Schorre. Onze fotograaf en reporter gingen op pad tussen de festivalgangers om hen enkele (financiële) vragen te stellen. Bovendien hebben ze vaak nog een speciale reden om naar Tomorrowland te komen.