Debuteren in stijl! Rode Duivel Arthur Theate scoort al na zeven minuten in oefenwedstrijd met Rennes

Rode Duivel Arthur Theate mag zich nu officieel een speler van Stade Rennais noemen. De verdediger maakte in een oefenwedstrijd tegen Aston Villa zijn debuut voor de Franse club en liet zich meteen opmerken. Theate scoorde op een hoekschop de openingstreffer voor zijn nieuwe club. Debuteren in stijl, noemt men dat dan.

Begin deze week kondigde Stade Rennais aan dat het Rode Duivel Arthur Theate voor een stevige som overnam van het Italiaanse Bologna. De Rode speelde zich vorig seizoen in de kijker in de Serie A en wil dat nu ook in de Franse Ligue 1 doen.

Lang moest Theate zich echter niet aanpassen aan het Franse voetbal. Tijdens een oefenwedstrijd tegen het Engelse Aston Villa, mocht Theate zijn debuut maken in de Franse defensie. Defensief deed de Rode Duivel zijn werk, maar ook offensief was hij belangrijk. Theate zorgde met zijn eerste doelpunt voor zijn nieuwe club voor dat Rennes op voorsprong kwam.