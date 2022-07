Spookrijder rijdt wellicht bewust frontaal in op camper en overlijdt: “Vrijdag was hij in een psychose beland”

Op de A10 Jabbeke-Oostende is zaterdag kort voor de middag een zwaar verkeersongeval gebeurd. Een spookrijder in een personenauto reed er frontaal in op een camper. De bestuurder van de auto, een 31-jarige man uit Oostende, overleefde de klap niet. De inzittenden van de camper raakten zwaargewond. De spookrijder die psychische problemen had, zou die ochtend een psychose gekregen hebben en wou daarop een eind maken aan zijn leven, zo meldt een familielid.