Verkeer Thalystreinen normaliseert geleidelijk aan na aanrijding bij Doornik

De treinen hebben weliswaar nog vertragingen tussen 5 en 30 minuten. “Die vertragingen zijn te wijten aan het feit dat we enkele treinen verdubbelen - wanneer dat mogelijk is op logistiek niveau - om capaciteit toe te voegen”, aldus de woordvoerder. “Dat vraagt wat meer organisatie van onze kant, maar is een keuze om een maximum aan klanten te kunnen vervoeren.”

Zaterdagochtend bevonden zich nog talrijke mensen in het station, maar de situatie herstelt zich geleidelijk aan. “We werken aan het herstel van de normale situatie. Er zijn nog vertragingen, maar het gaat de goede richting uit.”

Een Thalys-trein van Brussel naar Paris-Nord was vrijdagnamiddag geblokkeerd in het station van Doornik door een technisch probleem na de aanrijding met een dier. Het treinverkeer kon er pas rond 21.30 uur hernemen. Door het incident werden zes treinen vanuit Brussel-Zuid en zes vanuit Parijs geannuleerd.

De vervoersmaatschappij beloofde de reizigers die een nacht op hotel moesten door de geannuleerde treinen terug te betalen, maar stelde ook treinstellen ter beschikking voor zij die geen logement vonden en niet naar huis konden gaan. Tussen de 700 en 800 mensen kozen in Brussel-Zuid voor die laatste optie.