36-jarige basejumper stort te pletter tegen rotswand

In Zwitserland is zaterdag een basejumper om het leven gekomen. Om een onbekende reden stortte hij te pletter tegen een rotswand. Dat melden de lokale ordediensten.

Het slachtoffer, een 36-jarige man uit het kanton Wallis, was met een wingsuit van een berg gesprongen in Les Diablerets, een skigebied in de gemeente Ormont-Dessus in het kanton Vaud.

Volgens de politie stortte hij te pletter tegen een rotswand. De reddingswerkers troffen hem levenloos aan. De politie onderzoekt de zaak en verhoort enkele getuigen.