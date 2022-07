Annemiek van Vleuten grijpt de macht in de Tour de France Femmes: “Gele trui is een leuk extraatje bij deze overwinning”

In de eerste echte bergrit in de Tour de France Femmes was er niets te doen aan Annemiek van Vleuten. De 39-jarige renster was de afgelopen dagen ziek, maar liet vandaag zien dat dat verleden tijd is. De eindzege lijkt binnen voor Van Vleuten.

“Ik besef het nog niet echt”, was Annemiek van Vleuten even sprakeloos na haar indrukwekkend nummer in de Tour de France Femmes. “Het was echt een rollercoaster nadat ik zo ziek was. Het is echt ongelofelijk dat ik zo dan kan winnen. Echt mooi om hier solo te winnen, incroyable.

Van Vleuten perste er een indrukwekkende solo uit. “Ik moest het proberen vandaag want ik had de voorbije dagen al wat tijd verloren. Aanvallen is nu eenmaal mijn stijl. Ik wou niet wachten tot de finale. Ik had deze rit verkend en wist dat de Petit Ballon echt zwaar was. Na zes dagen overleven, vechten en recupereren, wilde ik zo groot mogelijke verschillen maken door op de eerste klim al te gaan.”

“Ik ben ook wat ouder dan de andere meisjes, ik heb ook wat meer trainingskilometers in de benen. Daarom was deze rit op mijn lijf geschreven. Daarmee bedoel ik niet dat mijn collega’s minder trainen dan mij, maar ik heb gewoon meer jaren op de teller. Ik ben zeker dat mijn collega’s dit de komende jaren ook kunnen. Het was zo’n zware etappe. Ik wist dat als ik fit was na mijn ziekte, dat dit mijn dag zou worden.”

De Nederlandse neemt meteen ook de gele leiderstrui over van haar landgenote Marianne Vos. “Vroeger zei ik dat het geel voor de mannen was, dat het me niet warm of koud maakte. Maar toen zag ik Marianne Vos met die trui… Het is echt een mooie trui. Het is een leuk extraatje bij deze zege.”