LIVE. Kunnen de Kanaries een eerste competitiezege boeken op het veld van AA Gent?

Zaterdagavond kijken STVV en AA Gent elkaar in de ogen in de Ghelamco Arena. De Kanaries openden vorig weekend de competitie met een gelijkspel tegen Union. In Gent gaan de troepen van coach Bernd Hollerbach opnieuw op zoek naar een goed resultaat. STVV moet het zaterdagavond stellen zonder de Duitse verdediger Robert Bauer. Wolke Janssens is wellicht zijn vervanger. Boekt Sint-Truiden een eerste overwinning van het seizoen? Volg de wedstrijd hier live vanaf 20.45 uur.