Leondra Trossard maakt indruk bij Brighton voor het nieuwe seizoen: hattrick in klinkende zege tegen Espanyol

Brighton heeft zaterdag een klinkende zege geboekt tegen Espanyol in zijn laatste oefenwedstrijd in aanloop naar de nieuwe voetbaljaargang. De Catalanen kregen een 5-1 pandoering aangesmeerd.

Centrale verdedigers Adam Webster (17.) en Lewis Dunk (47.) bezorgden de Seagulls een dubbele voorsprong. Daarna stal Leandro Trossard (54., 63. en 69.) de show met een loepzuivere hattrick in amper een kwartier tijd. Over acht dagen openen Trossard en co hun seizoen in de Premier League met een bezoek aan het Old Trafford van Manchester United.

Tegelijkertijd keek Crystal Palace het Franse Montpellier in de ogen (4-2). Aan de rust had Palace zijn schaapjes al op het droge na treffers van Wilfried Zaha (23.) en Odsonne Edouard (32. en 44.). Marc Guehi (50.) diepte verder uit, alvorens Stephy Mavdidi (64. en 82.) milderde. Christian Benteke bleef aan de bank van de thuisploeg gekluisterd.

