Meisje (9) doodgestoken op straat, twintiger opgepakt

De feiten vonden donderdag omstreeks 18.20 uur plaats in Lincolnshire, in het Verenigd Koninkrijk. Lillia Valutyte was met haar zusje van vijf jaar oud aan het spelen in Fountain Lane, toen ze plots aangevallen werd door een man met een mes. Lina, de moeder van het negenjarige slachtoffertje, kwam als eerste op het tumult af en diende haar dochter de eerste zorgen toe. Voor Lillia kon echter geen hulp meer baten.

De Agenten hebben na de aanval twee mannen opgepakt, maar het duo werd inmiddels weer in vrijheid gesteld. De politie heeft nadien foto’s verspreid van even voor het steekincident en riep de hulp in van het publiek om de man op de beelden te identificeren. Zaterdagnamiddag maakten rechercheurs bekend dat een 22-jarige man is opgepakt en verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Lillia Valutyte.